  • Работаем с физическими и юридическими лицами, за наличный и безналичный расчет.
  • Производим покраску резиновой крошки по запатентованной технологии, что обеспечивает яркие цвета без ущерба свойствам материала.
  • У нас свой склад продукции, большие объемы в наличии и под заказ с доставкой по России.
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