Уникальная технология покраски
Выдерживает температуру от -50 до +50
Стойкость к порезам и царапинам
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Резиновые покрытия в Кемерово
Когда пару десятков лет назад резиновые покрытия в Кемерово только начали появляться, никто и не предполагал, что буквально за несколько лет они приобретут большую популярность и станут незаменимыми во многих сферах жизнедеятельности.
Если хотите купить резиновое покрытие из резиновой крошки, советуем обратить внимание на продукцию нашей компании «Крошка Дорожка». Мы изготавливаем высококачественные резиновые настилы различной конфигурации для использования как в помещениях, так и на улице. Кроме этого у нас можно купить резиновую крошку для самостоятельного обустройства различных покрытий и для других целей.
Почему именно крошка из шин?
Нередко можно услышать вопрос: почему резиновое покрытие из крошки из шин стали столь востребованы? Дело в том, что для увеличения срока службы и повышения прочности автомобильных и других шин при их изготовлении используется исключительно высококачественное резиновое сырьё, поскольку при эксплуатации шины испытывают значительные механические нагрузки.
Именно поэтому наша резиновая крошка производится только из старых покрышек, что позволяет изготавливать резиновые покрытия на пол или для уличного использования высокой прочности и со сроком службы 10 и более лет. Можно упомянуть также, что по всей стране использованные покрышки исчисляются миллионами, валяются на свалках и при разложении наносят вред природе, и, утилизируя их мы вносим скромный вклад в улучшение экологической обстановки.
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Мы - компания, запустившая собственное производство полного цикла от утилизации резиновых покрышек и их переработки, до изготовления покрытий из резиновой крошки, таких, как резиновая плитка и бесшовные покрытия.
Линия по переработке покрышек изготавливалась специально под нас, переделывалась и дорабатывалось до тех пор, пока мы не убедились в лучшем качестве и полной очистке производимой резиновой крошки от лишних примесей.
Мы предлагаем потребителю широкую линейку резиновых покрытий в Кемерово с доставкой по всей России:
• универсальная резиновая плитка различного размера, пригодная для укладки в помещениях и на улице;
• маты и для спорткомплексов и производства, для гаражей и сельскохозяйственных предприятий;
• рулонные резиновые покрытия: хороши для настила в помещениях значительной площади, легко монтируются без использования клеящих составов;
• подложки, бордюры и накладки на лестницы, другие покрытия из резины по цене производителя.
Сколько стоит резиновое покрытие Кемерово: цена за 1м2 варьируется в зависимости от размера, толщины и вида изделия. Ассортимент нашей продукции можно посмотреть в каталоге.
Линия по переработке покрышек изготавливалась специально под нас, переделывалась и дорабатывалось до тех пор, пока мы не убедились в лучшем качестве и полной очистке производимой резиновой крошки от лишних примесей.
Мы предлагаем потребителю широкую линейку резиновых покрытий в Кемерово с доставкой по всей России:
• универсальная резиновая плитка различного размера, пригодная для укладки в помещениях и на улице;
• маты и для спорткомплексов и производства, для гаражей и сельскохозяйственных предприятий;
• рулонные резиновые покрытия: хороши для настила в помещениях значительной площади, легко монтируются без использования клеящих составов;
• подложки, бордюры и накладки на лестницы, другие покрытия из резины по цене производителя.
Сколько стоит резиновое покрытие Кемерово: цена за 1м2 варьируется в зависимости от размера, толщины и вида изделия. Ассортимент нашей продукции можно посмотреть в каталоге.